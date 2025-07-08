«Торпедо» могут исключить из РПЛ, спецкомиссия вынесла единогласный вердикт

8 июля состоялось заседание спецкомиссии Российского футбольного союза (РФС) по так называемому «делу «Торпедо», и решение, которое было принято, стало единогласным. Об этом пишет «РБ Спорт».

Решение этой комиссии было необходимо в рамках действующего Дисциплинарного регламента для установления факта договорного характера матча. Свое решения комиссия должна предоставить в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК), оно станет одним из доказательств для принятия решения.

По информации источника, комиссия единогласно вынесла решение об имевшем место нарушении регламента. Таким образом, КДК с большой долей вероятности накажет клуб. В соответствии с Дисциплинарным регламентом предусмотрены следующие виды наказаний: штраф в размере до 50 млн рублей и (или) снятием очков для клуба в количестве до 15 (пятнадцати) и (или) лишением завоеванных наград и (или) исключением из числа участников соревнований.

КДК проведет заседание 9 июля. Однако дело «Торпедо» может быть рассмотрено отдельно — 10-го числа.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения. Оба отправлены под арест.

27 июня журналист Иван Карпов сообщил, что клуб с большой долей вероятности покинет РПЛ, так и не сыграв в лиге в сезоне-2024/24.

Новый сезон национального российского первенства стартует 18 июля. «Торпедо» вернулось в РПЛ по результатам Первой лиги, заняв вторую строчку в турнирной таблице с 65-ю баллами, спустя два года после вылета.

Ранее стала известна позиция РФС по исключению «Торпедо» из РПЛ.