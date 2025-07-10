Чемпион Больших шлемов раскрыл, кто сыграет в финале Уимблдона

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте и двукратный финалист в парном разряде Андрей Ольховский назвал финалисток Уимблдона-2025. Его слова приводит «Советский спорт».

«Соболенко и Швентек, судя даже по сетке, скорее всего и будут разыгрывать между собой финал. Надо, конечно, посмотреть полуфиналы, но вероятнее всего Ига и Арина являются претендентами на титул. Кто среди этой пары будет сильнее — большой вопрос», — заявил Ольховский.

В четвертьфинальном поединке польская теннисистка Ига Швентек обыграла россиянку Людмилу Самсонову — 6:2, 7:5 и в полуфинале сыграет против швейцарки Белинды Бенчич, которая выбила из борьбы Мирру Андрееву из России.

Белоруска Арина Соболенко оказалась сильнее Лауры Зигемунд из Германии — 4:6, 6:2, 6:4 и за выход в финал поспорит с Амандой Анисимовой из США.

Ранее легендарную теннисистку не пустили в ресторан на Уимблдоне.