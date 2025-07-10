На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемпион Больших шлемов раскрыл, кто сыграет в финале Уимблдона

Экс-теннисист Ольховский: в финале Уимблдона сыграют Швентек и Соболенко
true
true
true
close
Issei Kato/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте и двукратный финалист в парном разряде Андрей Ольховский назвал финалисток Уимблдона-2025. Его слова приводит «Советский спорт».

«Соболенко и Швентек, судя даже по сетке, скорее всего и будут разыгрывать между собой финал. Надо, конечно, посмотреть полуфиналы, но вероятнее всего Ига и Арина являются претендентами на титул. Кто среди этой пары будет сильнее — большой вопрос», — заявил Ольховский.

В четвертьфинальном поединке польская теннисистка Ига Швентек обыграла россиянку Людмилу Самсонову — 6:2, 7:5 и в полуфинале сыграет против швейцарки Белинды Бенчич, которая выбила из борьбы Мирру Андрееву из России.

Белоруска Арина Соболенко оказалась сильнее Лауры Зигемунд из Германии — 4:6, 6:2, 6:4 и за выход в финал поспорит с Амандой Анисимовой из США.

Ранее легендарную теннисистку не пустили в ресторан на Уимблдоне.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами