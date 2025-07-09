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Бывший российский фигурист заявил, что в Москве было лучше

Экс-россиянин Гартунг: после Москвы в Оберстдорфе немного грустно
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Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Бывший российский фигурист Генрих Гартунг заявил, что после Москвы ему «немного грустно» в немецком Оберстдорфе. Слова спортсмена приводит «Чемпионат».

«Там жизнь более суетная. Здесь все по-другому: спокойнее, размереннее, все двигаются в своем темпе, а мне хочется какого-то движения», — заявил Гартунг.

В мае 2024 года Гартунг перешел в сборную Германии, объяснив это тем, что у него немецкие корни.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее российская теннисистка появилась с бутылкой пива на пресс-конференции.

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