Английский клуб могут исключить из Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить английский «Кристал Пэлас» из следующего розыгрыша Лиги Европы. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник утверждает, что это связано с апелляцией французского «Лиона». По решению Национальной дирекции контроля и управления футбольных клубов Франции (DNCG) клуб смог сохранить место в высшем дивизионе, так как владелец команды Джон Текстор продал свою долю. По регламенту УЕФА, два клуба, у которых один владелец, не могут выступать в одном еврокубковом турнире, приоритет отдается команде, которая заняла более высокую строчку в своем чемпионате.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стало известно, что футболист «Спартака» может перейти в европейский клуб.