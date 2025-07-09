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Английский клуб могут исключить из Лиги Европы

Daily Mail: «Кристал Пэлас» могут исключить из Лиги Европы из-за «Лиона»
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Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить английский «Кристал Пэлас» из следующего розыгрыша Лиги Европы. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник утверждает, что это связано с апелляцией французского «Лиона». По решению Национальной дирекции контроля и управления футбольных клубов Франции (DNCG) клуб смог сохранить место в высшем дивизионе, так как владелец команды Джон Текстор продал свою долю. По регламенту УЕФА, два клуба, у которых один владелец, не могут выступать в одном еврокубковом турнире, приоритет отдается команде, которая заняла более высокую строчку в своем чемпионате.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стало известно, что футболист «Спартака» может перейти в европейский клуб.

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