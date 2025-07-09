Футболист «Спартака» может перейти в европейский клуб

20-летний российский защитник «Спартака» Юрий Коледин может стать игроком чемпиона Хорватии «Риеки». Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Источник утверждает, что на данный момент россиянин находится на просмотре. Если он понравится главному тренеру Радомиру Джаловичу, то станет игроком клуба.

В национальном первенстве «Спартак» занял четвертое место, также красно-белые вылетели из Кубка, в финале Пути регионов проиграв дома «Ростову». Несмотря на серию неудачных матчей, клуб продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем, который был назначен на свой пост летом 2024 года.

Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве 19 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее были названы позиции, которые должен усилить «Спартак».