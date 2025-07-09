Бывшего тренера «Реала» приговорили к году тюрьмы

Экс-тренер «Реала» Анчелотти приговорен к году тюрьмы за налоговое мошенничество

Бывший тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти приговорен к году тюрьмы за налоговое мошенничество. Об этом сообщает EFE Noticias.

Источник утверждает, что ныне возглавляющий сборную Бразилии специалист был обвинен в двух эпизодах нарушения налогового законодательства Испании в 2014-2015 годах. Общая сумма налоговой задолженности итальянца составила €1 217 958, а также штраф €243 593 евро и проценты — €47 298.

As сообщает, что наказание носит условный характер.

23 мая «Реал» объявил об уходе Анчелотти с поста главного тренера.

Анчелотти с 2021 года являлся главным тренером испанской команды. Он — самый титулованный тренер в истории клуба: под его руководством «Реал» выиграл 15 трофеев.

Ранее «Реал» объявил о переходе 17-летнего вундеркинда.