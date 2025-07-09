Теннисистка Самсонова вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в полуфинал Уимблдона, проиграв Иге Швентек из Польши.

Встреча, которая продолжалась 1 час 50 минут, завершилась в двух партиях со счетом 6:2, 7:5 не в пользу российской теннисистки. Самсонова не выполнила ни одного эйса, сделала пять двойных ошибок и реализовала два брейк-поинта из десяти. В активе Швентек три подачи навылет, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем поединке соперником Швентек станет победитель матча Мирра Андреева (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее уроженка России устроила скандал на Уимблдоне.