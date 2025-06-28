В окружении Месси рассказали, что игрок был несчастен в «ПСЖ»

В окружении Месси рассказали, что у игрока не было хороших моментов в «ПСЖ»

Человек из окружения бывшего нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси дал интервью изданию L'Equipe, в котором рассказал, что у футболиста не было хороших моментов в команде.

«В Париже у него не было ни одного хорошего момента. Он оказался в центре соперничества Неймара и Мбаппе. Он чувствовал, что клуб защищает француза и не чествует его, несмотря на титул чемпиона мира», — сказал человек из окружения Месси.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС. Действующее рабочее соглашение аргентинского футболиста с американским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €20 млн.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» выплачивает Месси долги по зарплате.