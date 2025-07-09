«Что есть, то есть»: российский теннисист об игре без флага

Теннисист Хачанов об игре без флага России: мы просто следуем правилам

Российский теннисист Карен Хачанов на конференции после вылета с Уимблдона признался, что хотел бы вновь играть на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) под флагом России.

«Мы просто следуем правилам. К сожалению, что есть, то есть. Не в моих силах спорить с этим. Это одно из правил, которым мы должны следовать, чтобы играть в Англии, на Уимблдоне и вообще в туре ATP последние три с половиной года», — заявил он.

В матче четвертьфинала турнира российский спортсмен играл против американца Тейлора Фритца. Встреча, которая продлилась 2 часа 37 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 3:6, 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

Хачанову 28 лет, он имеет в своем активе семь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

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