Первая ракетка мира Соболенко учила Хачанова снимать видео в TikTok

Теннисистка Соболенко учила Хачанова снимать видео в TikTok на Уимблдоне

Российский теннисист Карен Хачанов снял совместное видео с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко, которая возглавляет рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Записью поделилась пресс-служба Уимблдона в социальных сетях.

«Просто руку дай, не тряси вот так», — учила Соболенко Хачанова сниматься в видео.

«Да я вообще не попадаю», — говорил Хачанов со смехом.

В матче четвертьфинала турнира российский спортсмен играл против американца Тейлора Фритца. Встреча, которая продлилась 2 часа 37 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 3:6, 4:6, 6:1, 7:6 (7:4) в пользу Фритца.

Хачанову 28 лет, он имеет в своем активе семь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв представительницу Германии Лауру Зигемунд (104-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

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