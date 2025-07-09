Еще один футбольный клуб попал под подозрение по делу о взятках

Еще один футбольный клуб в России подозревают во взятках судьям. Информация об этом появилась в Telegram-канале «о футболе на Руси», который ведет журналист Максим Алланазаров.

При этом не указано, где именно выступает клуб — в Российской премьер-лиге (РПЛ), Первой лиге или в другом дивизионе.

Журналист Иван Карпов также сообщает, что в разработке находятся девять арбитров, которые могли за финансовое вознаграждение влиять на результаты матчей.

8 июля в СМИ появилась информация, что спецкомиссия вынесла единогласное решение об имевшем место нарушении регламента «Торпедо», что с большой долей вероятности повлечет за собой наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Заседание КДК по делу «Торпедо» состоится 10 июля.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения. Оба отправлены под арест. Также был задержан арбитр, который, как предполагается, оказал влияние на ключевой матч «Торпедо» в прошлом сезоне Первой лиги.

Ранее стала известна судьба «Торпедо» в случае исключения из РПЛ.