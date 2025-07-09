Футбольный судья задержан по делу «Торпедо»

Футбольный судья Богдан Головко задержан полицией за влияние на результат матча Первой лиги, в котором играло московское «Торпедо». Об этом пишет «РБК-Спорт».

Его подозревают в том, что он сознательно совершил ошибку в пользу «Торпедо» в заключительном матче сезона-2024/25 Первой лиги против «КАМАЗа». Игра завершилась со счетом 1:1, на 51-й минуте арбитр удалил игрока «КАМАЗа» Илью Жигулева. Также судья дважды принял спорные решения не назначать пенальти в ворота московской команды.

До этого в СМИ появилась информация, что спецкомиссия вынесла единогласное решение об имевшем место нарушении регламента «Торпедо», что с большой долей вероятности повлечет за собой наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Заседание КДК по делу «Торпедо» состоится 10 июля.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения. Оба отправлены под арест.

Новый сезон национального российского первенства стартует 18 июля. «Торпедо» вернулось в РПЛ по результатам Первой лиги, заняв вторую строчку в турнирной таблице с 65 баллами, спустя два года после вылета.

Ранее стала известна позиция РФС по исключению «Торпедо» из РПЛ.