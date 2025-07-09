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В Финляндии прошел чемпионат по ношению жен

Чемпионат по ношению жен прошел в Финляндии
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Lehtikuva

Американская пара выиграла чемпионат мира по переноске жен 2025 года в Финляндии. Информация об этом опубликована в издании De Telegraaf.

Впервые в этом году была организована отдельная женская серия, в которой женщины могли нести на руках других женщин или мужчин. Американский дуэт отличился скоростью, ловкостью и взаимодействием на полосе препятствий.

Чемпионат мира, который проходит Сонкаярви, был вдохновлен местной легендой, согласно которой известный разбойник Херкко Росво-Ронкайнен, действовавший в тех краях в XIX веке, тренировал свою банду, заставляя их бегать с тяжелыми грузами на спинах. Разбойники могли носить мешки с зерном, скот, а также, согласно легенде, женщин, которых они похищали из окрестных деревень.

Мировое первенство, в котором мужчина несет на спине женщину (чаще всего это супруга, однако это не является обязательным условием), появилось в 1990-х годах прошлого века. Полоса препятствий составляет 253,5 метра и состоит из песка, воды и ограждений. А призом для победителей является пиво в объеме, равном весу принесенной женщины.

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