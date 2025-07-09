«Замаскируем деньгами»: украинская фехтовальщица о допуске россиян к ЧМ

Украинка Кравацкая о допуске россиян к ЧМ: это даже не плевок в лицо

Украинская фехтовальщица на саблях Елена Кравацкая резко высказалась о допуске российских спортсменов к чемпионату мира, заявив, что это даже плевком в лицо назвать нельзя. Ее слова приводят украинские СМИ.

«От FIE не было призовых уже много лет. А сейчас они есть. И это даже не плевок в лицо — это взять лопату говна и просто кинуть в лицо. Типа, все ок, мы просто это замаскируем деньгами, а вы молчите», — сказала Кравацкая.

Международная федерация фехтования (FIE) включила в список участниц чемпионата мира олимпийских чемпионок Софью Великую и Яну Егорян. Президент ФФУ Михаил Ильяшев назвал такое решение плевком в лицо украинским спортсменам и мировой общественности.

Решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе до международных турниров конгресс FIE принял еще в 2023 году. Однако в 2024 году на старты не были допущены Великая, Егорян, а также еще одна олимпийская чемпионка — София Позднякова.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее Федерацию фехтования Украины обвинили в нацизме из-за России.