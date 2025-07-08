«Ее побаиваются»: названы качества 18-летней Андреевой, помогающие побеждать

Заслуженный тренер России Виктор Янчук, оценивая выступление 18-летней россиянки Мирры Андреевой на Уимблдоне, отметил ее прогресс. Его слова приводит «Советский спорт».

«Она сейчас показывает ровную, содержательную, разнообразную игру. Физически подтянулась, держит скорость, удар и темп. За счёт таких качеств она может многих переиграть. Тем более, она молодая, и соперницы её побаиваются, потому что это восходящая звезда», — заявил он.

Теннисистка вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв представительницу США Эмму Наварро в двух сетах. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3. В следующем раунде Андреева встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии, которая обыграла россиянку Екатерину Александрову.

Андреева является первой ракеткой России, занимая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а в лайв-таблице уже занимает пятое место. В прошлом году на Уимблдоне она проиграла в первом круге.

Также Мирра стала самой молодой участницей четвертьфиналов Уимблдона за последние 20 лет — на момент старта турнира Андреевой было 18 лет и 62 дня. Последний раз в стадию 1/4 финала в столь юном возрасте выходила россиянка Мария Шарапова.

Ранее российская теннисистка завершила выступление на Уимблдоне.