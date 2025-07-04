Стала известна позиция РФС по исключению «Торпедо» из РПЛ

Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев заявил, что Российский футбольный союз (РФС) не намерен исключать клуб из Российской премьер-лиги (РПЛ) на фоне скандала с дачей взятки. Его слова приводит издание «Известие».

«Есть какие-то юридические, правовые моменты, которые могут повлиять, но это, опять же, не чье-то желание. Тем более со стороны РФС, который так много делает для развития футбола в стране. Наверное, им никогда не нравится принимать подобные меры, тем более в отношении такого клуба, как «Торпедо», — заявил он.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения. Оба отправлены под арест.

27 июня журналист Иван Карпов сообщил, что клуб с большой долей вероятности покинет РПЛ, так и не сыграв в лиге в сезоне-2024/24.

Новый сезон национального российского первенства стартует 18 июля. «Торпедо» вернулось в РПЛ по результатам Первой лиги, заняв вторую строчку в турнирной таблице с 65-ю баллами, спустя два года после вылета.

Ранее «Торпедо» показало свидетельство, позволяющее участвовать в РПЛ.