«На случай отхода»: наличие двух контрактов назвали выгодным для Карпина

Бывший футболист «Спартака» Геннадий Морозов выразил мнение, что совмещение постов в московском «Динамо» и сборной России негативно скажется на работе Валерия Карпина. Его слова приводит Legalbet.

«Национальная команда отходит на второй план, хотя это лицо страны. Сборная всегда должна быть на первом месте, играет она или нет на международной арене. Думаю, для Карпина выгодно иметь два контракта. Это все на случай отхода. Если в «Динамо» не получится, то есть сборная и наоборот», — заявил он.

«Динамо» официально объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона.

Ранее в в «Динамо» критику Карпина назвали обоснованной.