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«На поверхности»: в «Динамо» критику Карпина назвали обоснованной

Вратарь «Динамо» Лунев заявил, что тренера Карпина критикуют обоснованно
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев признался, что считает обоснованной критику тренера Валерия Карпина за совмещении постов — в столичном клубе и сборной России. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Очевидно все, на поверхности. Без комментариев. <...> А для «Динамо» это как, когда тренер уезжает? Это не мое решение и дело. Есть руководство РФС и «Динамо», они договариваются, если всем комфортно, нравится и так должно быть — ну, окей. Вы спрашиваете мое мнение, оно останется при мне», — заявил он.

«Динамо» официально объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона.

Ранее генеральный директор московского «Динамо» рассказал о наличии проблем в команде.

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