«Если судить по прошлым заслугам»: экс-игрок «Зенита» ответил, нужно ли вернуть Малкома

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак заявил, что решение о возвращении Малкома в петербургский клуб должно остаться за главным тренером команды Сергеем Семаком. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Сложно сказать, будет ли возвращение Малкома в «Зенит» усилением. Я не видел его последние годы, не слежу за чемпионатом Саудовской Аравии. Если судить по прошлым заслугам, то, конечно, он поможет. Это качественный футболист, но время идет, каждый год все меняется», - отметил он.

7 июля в СМИ появилась информация, что «Зенит» хочет вернуть Малкома, который спустя время может перестать считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за наличия российского паспорта, который он получил за время выступления за петербургскую команду. Футболист может покинуть саудовский «Ал-Хиляль», за который сейчас выступает, в статусе свободного агента.

23 августа 2023 года «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила €60 млн. По данным портала Transfermarkt, на данный момент бразилец оценивается в 22 миллионов евро.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

Ранее агент рассказал, вернется ли Малком в «Зенит».