Авериной и Соловьеву подарили жеребца на свадьбу

Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев получили жеребца в подарок на свадьбу

Президент Федерации конного спорта Карачаево‑Черкесской республики Ислам Урусов подарил многократной чемпионке мира по художественной гимнастке Дине Авериной и олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Дмитрию Соловьеву жеребца. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Свадебное торжество состоялось 7 июля. На мероприятии Урусов вручил молодоженам подкову.

«Целый жеребец, мы его видели, мы с ним познакомились. Очень ласковый, очень любит обниматься, очень любит яблочки, и чтобы его целовали в носик», — сказал Соловьев.

26-летняя гимнастка и 35-летний фигурист выступали в паре на проекте «Ледниковый период». О том, что пара решила пожениться, стало известно в середине февраля.

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Фигурист — олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире, серебряный призер Олимпийских игр (2018, командный турнир), бронзовый призер чемпионата мира (2013), чемпион Европы (2013) и семикратный чемпион России (2011—2014, 2016—2018).

Ранее Арина Аверина рассекретила свои отношения с фигуристом Дмитрием Алиевым.