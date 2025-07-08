В РПЛ могут ужесточить лимит на иностранных игроков

Минспорта РФ обсуждает с РФС ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Министерство спорта России обсуждает с Российским футбольным союзом (РФС) ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Главным вариантом, который рассматривается на данном этапе, является нахождение в заявке команды десяти иностранных игроков, из которых только пять могут одновременно находиться на поле.

«Вопрос находится лишь в фазе обсуждения. Никакие решения в данном вопросе не приняты», — указал источник.

На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, на котором клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров.

Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. Расписание первых семи туров уже известно.

12 июля будет проведен матч за Суперкубок России, в котором сразятся чемпион РПЛ сезона-2024/25 «Краснодар» и обладатель Кубка страны ЦСКА. Игра пройдет в Казани, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее игрок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян получил очередную травму.