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Синнер чудом избежал вылета с Уимблдона

Теннисист Димитров получил травму, ведя 2:0 по сетам у Синнера на Уимблдоне
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Eloisa Lopez/Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел в четвертьфинал Уимблдона благодаря отказу болгарина Григора Димитрова.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Первые два сета остались за Димитровым — 6:3, 7:5. В третьей партии при счете 2:2 теннисист из Болгарии получил травму при подаче и вынужден был отказаться от дальнейшего продолжения борьбы.

В 1/4 финала Синнер сыграет против американца Бена Шелтона, который оказался сильнее Лоренцо Сонего из Италии — 3:6, 6:1, 7:6 (7:1), 7:5.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее поражение Даниила Медведева отказались называть сенсацией.

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