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Боксер умер после проигранного поединка

Боксер Родригес скончался в США после поражения в поединке
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Боксер Тони Родригес скончался в США после своего проигранного поединка. Об этом пишет издание Marca.

Родригес провел бой 5 июля в Аризоне против американского боксера Филиппа Веллы. Поединок продлился шесть раундов и завершился поражением Родригеса судейским решением. После этого он вернулся в отель, где позднее его нашли мертвым.

Стало известно, что вечером после боя спортсмен договорился с другими боксерами пойти поужинать за пределами отеля, однако в лобби так и не спустился. Его пропажу обнаружили только на следующий день, когда к отелю прибыл автобус, чтобы отвезти боксеров в аэропорт. В номер Родригеса, который не отвечал на звонки, поднялись и обнаружили его тело.

Официальной версии смерти спортсмена пока нет, правоохранительные органы начали расследование.

В последнее время карьера Родригеса складывалась не лучшим образом: он проиграл последние семь поединков, включая бой с Веллой, которому всего 21 год.

Ранее чемпион России по боксу скончался из-за опухоли, распространившейся по позвоночнику.

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