В Госдуме отреагировали на критику Гашека в адрес России

Депутат Госдумы России Николай Валуев выразил мнение, что у бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека энергии еще много и он продолжит критиковать Россию. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не знаю, когда Гашеку это надоест. Судя по всему, энергии у него еще много. Россию он в свое время превозносил. Переобулся немножко. У них в Европе все странные», — заявил Валуев.

23 июня Гашек раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) из-за россиян, которые вышли с национальным флагом на парад в честь победы в Кубке Стэнли.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство НХЛ за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

Ранее Гашек осудил госсекретаря США за поздравление с Днем России.