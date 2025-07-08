Комментатор «Матч ТВ»: игрок «Спартака» встречался в США с девушкой партнера по команде

Комментатор Шнякин: футболист Барко встречался с девушкой партнера по команде

Комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, что футболист московского «Спартака» Эсекьель Барко может покинуть московский клуб по личным причинам, передает «Матч ТВ».

«Это личная история. Личные проблемы. Вы в курсе, что вытворял Барко в США? Он встречался с девушкой одного из партнеров по команде. У него тоже были там проблемы из‑за этого», — сказал Шнякин.

Барко выступал в США за «Атланту» в 2023 году.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Барко провел 27 матчей, забив 12 мячей. Всего футболист, который пополнил состав «Спартака» летом 2024 года, провел 36 матчей во всех турнирах.

В РПЛ «Спартак» занял четвертое место, также красно-белые вылетели из Кубка, в финале Пути регионов проиграв дома «Ростову». Несмотря на серию неудачных матчей, клуб продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

Ранее были названы игроки, которых нельзя продавать «Спартаку».