Спортивный директор украинского «Шахтера»: пора подписать мирное соглашение

Спортивный директор украинского «Шахтера» Дарио Срна заявил, что между Россией и Украиной пора подписать мирное соглашение, передает Marca.

«В мире есть похожие события, и происходящее здесь перестало быть в центре внимания. Но ситуация не поменялась. Мы надеемся, что происходящее скоро завершится. Пора сесть за стол, поговорить и подписать мирное соглашение», — сказал Срна.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в «Шахтере» раскритиковали ФИФА за недостаточную помощь Украине.