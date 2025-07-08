Роднина о Загитовой: не понимаю, почему ее так выделяют

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призналась, что ей не понятно, почему в России выделяют Алину Загитову, передает Sport24.

«Вы меня извините, но у нас достаточно людей, которые брали олимпийское золото. Почему конкретно ее так выделяют? Для меня куда интереснее те же Медведева, Трусова или Туктамышева», — сказала Роднина.

Также Роднина не смогла ответить на вопрос, стала бы она смотреть фильм про Загитову.

«Мне интереснее смотреть или читать что-то о тех, кого я хорошо знаю по возрасту, а не по принадлежности к виду спорта», — добавила Роднина.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

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