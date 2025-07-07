18-летняя Андреева не заметила, что выиграла матч на Уимблдоне

Андреева не сразу поняла, что победила Наварро в матче Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева не сразу поняла, что выигранный розыгрыш стал для нее победным в матче 1/8 финала Уимблдона против американки Эммы Наварро.

«В конце я просто забыла счет», — заявила Андреева.

Андреева победила в двух сетах. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3. В следующем раунде Андреева встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии, которая обыграла россиянку Екатерину Александрову.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После победы в заключительном розыгрыше Андреева поправляла ракетку, готовясь продолжить игру. Вскоре россиянка извинилась перед Наварро, которая некоторое время ждала ее у сетки для рукопожатия.

Андреева является первой ракеткой России, занимая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а в лайв-таблице уже занимает пятое место. В прошлом году на Уимблдоне она проиграла в первом круге.

Также Мирра стала самой молодой участницей четвертьфиналов Уимблдона за последние 20 лет — на момент старта турнира Андреевой было 18 лет и 62 дня. Последний раз в стадию 1/4 финала в столь юном возрасте выходила россиянка Мария Шарапова.

Ранее Шарапова раскритиковала американскую газету за статью о лучшей теннисистке мира.