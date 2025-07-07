Шарапова раскритиковала американскую газету за статью о лучшей теннисистке мира

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в своих социальных сетях подвергла критике американскую газету The Wall Street Journal за статью о первой ракетке мира Арине Соболенко из Белоруссии.

«Что это за заголовок и что это за статья. Вы можете лучше», — написала Шарапова.

1 июля американское издание опубликовало статью о Соболенко с заголовком «Первая ракетка мира бьет так сильно, что тренируется с мужчинами».

В матче 1/4 финала Уимблдона, который состоится 8 июля, Соболенко сыграет против Лауры Зигемунд из Германии.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Шарапова снялась в рекламе пива к Уимблдону.