Стало известно, почему лидер «Спартака» покинет клуб

Агент Гурцкая: жена Барко пригрозила ему разводом в случае неуезда из России

Футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире Youtube-канала «Это футбол, брат» раскрыл причину возможного ухода аргентинца Эсекьеля Барко из московского «Спартака».

«Жена поставила ему ультиматум — либо мы разводимся и ты не увидишь ребенка, либо возвращаешься в Латинскую Америку… Это семейные дела, но они делают настроение игроку. Его будет не удержать. Клуб в состоянии заплатить 14–16 млн и забрать игрока», — рассказал Гурцкая.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Барко провел 27 матчей, забив 12 мячей. Всего футболист, который пополнил состав «Спартака» летом 2024 года, провел 36 матчей во всех турнирах.

В РПЛ «Спартак» занял четвертое место, также красно-белые вылетели из Кубка, в финале Пути регионов проиграв дома «Ростову». Несмотря на серию неудачных матчей, клуб продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Расписание первых семи туров уже известно.

Ранее бывший гендиректор «Локомотива» призвал отпустить из «Спартака» иностранного футболиста.