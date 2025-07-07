Российская теннисистка не смогла выйти в 1/4 финала Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в 1/4 финала на Уимблдоне, проиграв Белинде Бенчич из Швейцарии.

Встреча, которая продолжалась 1 час 53 минуты, завершилась в двух партиях со счетом 6:7 (4:7), 4:6 не в пользу российской теннисистки. Александрова выполнила три эйса, сделала пять двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из 11. В активе Бенчич одна подача навылет, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем поединке соперником Бенчич станет победитель матча Мирра Андреева (Россия) — Эмма Наварро (США). Эта игра начнется не раньше, чем в 17:35 (мск).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее уроженка России устроила скандал на Уимблдоне.