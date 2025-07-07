«Все раздуто»: игрок клуба РПЛ о драке Смолова

Защитник «Балтики» Филин встал на защиту российского футболиста Федора Смолова после его драки в ресторане «Кофемания». Его слова приводит «Советский спорт».

«Да как всегда все максимально раздуто, привлечь внимание, раскачать футболиста. На бабки в том числе. Неприятно на это все смотреть. Естественно, неправомерные действия были с его стороны. Но видео без звука. Был бы звук, все было бы понятно. Как всегда, у нас люди падкие, чтобы футболистов раскачать», — заявил он.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали записи.

Ранее Смолов сделал заявление после драки в «Кофемании».