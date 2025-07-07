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«Это печально»: экс-глава «Спартака» о том, что огорчает в команде

Экс-глава «Спартака» Червиченко: печально, что российские игроки будут на лавке
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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко после товарищеского матча команды с самарскими «Крыльями Советов» раскрыл, что его огорчает в команде. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Но, опять-таки, матч товарищеский, ответственности никакой. Огорчает другое. Сегодня я видел хороших молодых российских ребят, которые были на поле в составе «Спартака», но начнется сезон, и опять на поле выйдут легионеры, а парни будут лавку протирать. Это печально», — заявил он.

Встреча, которая состоялась 6 июля, завершилась ничьей — 2:2. При этом по ходу встречи «Спартака» уступал со счетом 0:2.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве 19 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее «Балтика» не смогла вылететь после матча с «Зенитом» из-за коллапса в Пулково.

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