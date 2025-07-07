«Не буду унывать»: российская лыжница о возможном недопуске на ОИ

Российская лыжница Непряева о допуске на ОИ: если не получится, не буду унывать

Российская лыжница Дарья Непряева поделилась размышлениями о возможном недопуске на зимние Олимпийские игры — 2026 и заявила, что в случае отрицательного решения не собирается унывать. Ее слова приводит Sport24.

«Конечно, хочется верить, но если не получится, не буду унывать. Буду выполнять свою работу дальше», — заявила она.

При этом спортсменка отметила, что пока ничего не знает о критериях, которые могут быть объявлены для отбора на Олимпиаду.

Непряева — чемпионка России по лыжным гонкам 2025 года (в командном спринте), чемпионка мира среди юниоров 2022 года в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 5 км, серебряная призерка чемпионата мира среди юниоров 2022 года в эстафете.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

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