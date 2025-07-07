Легенда ЦСКА объяснил, почему российский футболист не виноват в деле о ставках

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что дела футболиста Владимира Писарского о ставках не случилось бы, если бы не внешние силы.

«Это глупость мальчика. Кто-то его надоумил, кто-то его попросил это сделать. Я не думаю, чтобы он сам сообразил подобное, кто-то пацана использовал. Ничего удивительного в этом нет», — заявил Пономарев.

Дело против Писарского было заведено из-за первого стыкового матча «Сочи» — «Пари НН» (1:2) за право участвовать в новом сезоне в Российской премьер-лиге. Футболист получил прямую красную карточку на 35-й минуте при счете 1:0 в пользу его команды. До матча он перевел четыре миллиона рублей своему другу Олегу, который сделал суммарно 14 ставок на «Пари НН». Однако букмекерская контора выяснила, от кого были получены деньги, и вместо выигрыша обратилась в Российский футбольный союз.

3 июля футболист был отстранен по решению Российского футбольного союза (РФС). Три из четырех лет дисквалификации для Писарского по решению РФС будут условными.

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