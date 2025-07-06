«Самое важное, что все живы»: Семак о поражении «Зенита»

Тренер «Зенита» Семак о поражении от «Балтики»: самое важное, что все живы

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после поражения от калининградской «Балтики» в товарищеском матче выразил надежду, что его команда в хорошем состоянии подойдет к началу чемпионата России. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Самое важное, что все живы, здоровы. Что касается самой игры, первый тайм был лучше, это тоже понятно. Второй тайм сложнее, но большинство ребят нормально себя чувствовали, только в концовке подустали. Что касается замен, они были больше по необходимости», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:1. Петербургский клуб открыл счет в матче, на 9-й минуте отличился Дуглас дос Сантос. «Балтика» смогла сравнять на 52-й минуте, гол оформил Илья Петров. А через две минуты Брайан Хиль вывел калининградскую команду вперед.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

«Балтика» стала победителем Первой лиги по итогам сезона-2024/25. Произошло это за тур до конца чемпионата. Этот результат гарантировал команде выход в новый сезон РПЛ.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Расписание первых семи туров уже известно.

Ранее «Спартак» забил два мяча за две минуты и спас ничью в матче с «Крыльями Советов».