Вратарь «ПСЖ» Доннарумма обращался к психологу из-за нанесенной травмы сопернику

RMC Sport: Доннарумму глубоко потрясла травма Мусиалы в стыке с ним на матче КЧМ

Итальянский голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма оказался глубоко шокирован тем, что в столкновении с ним футболист мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала получил тяжелую травму. Об этом пишет RMC Sport.

В одном из эпизодов по ходу первого тайма матча четвертьфинала клубного чемпионата мира Доннарумма случайно «зажал» ногу немца, из-за чего голеностоп хавбека неестественно вывернулся в сторону. Мусиала не смог сдержать слез и покинул поле на носилках. У футболиста подозрение на открытый перелом.

В перерыве матча Доннарумма обратился к спортивному психологу «ПСЖ» Хоакину Вальдесу – специалист неоднократно говорил голкиперу, что он не виноват в травме Мусиалы. Сразу после игры голкипер отправился в раздевалку «Баварии», а позднее обменялся сообщениями с Мусиалой.

Встреча «ПСЖ» и «Баварии» завершилась победой парижан с результатом 2:0.

6 июля «Бавария» сообщила, что Мусиала получил перелом малоберцовой кости в результате вывиха лодыжки. Он будет прооперирован в скором времени.

Ранее определилась вторая полуфинальная пара клубного чемпионата мира.