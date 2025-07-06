Определилась вторая полуфинальная пара клубного чемпионата мира

«Реал» сыграет против «ПСЖ» в полуфинале клубного чемпионата мира

Мадридский «Реал» сыграет с парижским «ПСЖ» в полуфинале клубного чемпионата мира.

Встреча состоится 9 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

В четвертьфинале «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:2, а «ПСЖ» обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:0.

В первом полуфинале, который состоится 8 июля, сыграют бразильский «Палмейрас» и лондонский «Челси».

Финальный матч турнира состоится 13 июля. Встеча начнется в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

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