«Я бы сказала, что ненавижу Уимблдон»: российская теннисистка о судейской ошибке

Павлюченкова о судейской ошибке: я бы просто сказала, что ненавижу Уимблдон

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после матча четвертого круга Уимблдона с британкой Сонай Картал резко высказалась о произошедшей судейской ошибке, рассказав, как бы отреагировала, если бы проиграла этот поединок.

«Я бы просто сказала, что ненавижу Уимблдон, и никогда бы сюда не вернулась. Я бы сказала, что ненавижу траву и Уимблдон», — заявила Павлюченкова.

В матче четвертого круга россиянка одержала победу. Встреча, которая продолжалась 2 часа 2 минуты, завершилась с результатом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу.

В первом сете при счете 4:4 на подаче Павлюченковой Картал пробила удар в большой аут. Судья заметил этот эпизод, но из-за того, что во время розыгрыша не сработала электронная система «хоук-ай», было принято решение его переиграть. Павлюченкова проиграла очко, а следом и гейм, что вызвало у нее негодование.

За выход в полуфинал россиянка сразится с победительницей противостояния между Линдой Носковой (Чехия) и Амандой Анисимовой (США).

Павлюченкова — чемпионка Олимпийских игр 2020 года в миксте; финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победительница 18 турниров WTA (12 — в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России.

Ранее Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли на Уимблдоне.