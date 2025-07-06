На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Я бы сказала, что ненавижу Уимблдон»: российская теннисистка о судейской ошибке

Павлюченкова о судейской ошибке: я бы просто сказала, что ненавижу Уимблдон
true
true
true
close
John Patrick Fletcher/Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после матча четвертого круга Уимблдона с британкой Сонай Картал резко высказалась о произошедшей судейской ошибке, рассказав, как бы отреагировала, если бы проиграла этот поединок.

«Я бы просто сказала, что ненавижу Уимблдон, и никогда бы сюда не вернулась. Я бы сказала, что ненавижу траву и Уимблдон», — заявила Павлюченкова.

В матче четвертого круга россиянка одержала победу. Встреча, которая продолжалась 2 часа 2 минуты, завершилась с результатом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу.

В первом сете при счете 4:4 на подаче Павлюченковой Картал пробила удар в большой аут. Судья заметил этот эпизод, но из-за того, что во время розыгрыша не сработала электронная система «хоук-ай», было принято решение его переиграть. Павлюченкова проиграла очко, а следом и гейм, что вызвало у нее негодование.

За выход в полуфинал россиянка сразится с победительницей противостояния между Линдой Носковой (Чехия) и Амандой Анисимовой (США).

Павлюченкова — чемпионка Олимпийских игр 2020 года в миксте; финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победительница 18 турниров WTA (12 — в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России.

Ранее Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли на Уимблдоне.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами