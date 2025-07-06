Капитану чемпионов РПЛ посоветовали покинуть Россию

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну стоит в текущее трансферное окно покинуть клуб.

По его словам, капитан «быков» сможет зарекомендовать себя в Ла Лиге.

«Сперцяну 25 лет, это отличный возраст. Он себя показал неплохо в нашем чемпионате, добился с командой приличных результатов. Так что если подвернется хороший коллектив и добротный клуб, то можно рискнуть. Даже нужно рискнуть! Стоит попробовать себя в испанской лиге, там ему будет интересно», — заявил Пономарев.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее Пономарев назвал игрока ЦСКА идиотом.