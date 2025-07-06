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«Это стихия»: участница забега в Хибинах заявила о плохой погоде

Участница забега в Хибинах: сильный ветер, дождь и мокрый снег усложнили путь
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Telegram-канал «SHOT»

Во время трейла в Хибинах стояла непогода, которая осложняла ультрамарафон. Об этом рассказала участница мероприятия Алина в комментарии РИА Новости.

«Низкая температура, то есть где-то плюс 3, дождь постоянный. Он усиливался, при наборе высоты появлялся, конечно, ветер. Он мог быть как в спину, так и встречным. То есть это стихия, на нее никто не мог повлиять», — рассказала Алина.

Она поделилась, что сама выбрала дистанцию в 17 километров, но некоторые участники решили пройти 68 и 108 километров, несмотря на то, что получили предупреждения организаторов о плохой погоде на маршруте.

Ультрамарафон начался 5 июля. Его хотели отменить из-за плохих погодных условий, но потом решили дать старт. 6 июля в ходе массового забега по горам в Кировске не выжили двое участников. Сообщается, что не стало москвича Евгения М. и Ирины Г. из Санкт-Петербурга.

По информации СМИ, организаторам трейла «Хибины» грозит до десяти лет лишения свободы по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее российские футбольные арбитры попали в ДТП с пьяным водителем.

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