Десять лет заключения грозит организаторам трейла «Хибины», в ходе которого погибли два человека

Организаторам трейла «Хибины», в ходе которого погибли два человека, грозит до десяти лет лишения свободы по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», передает Telegram-канал SHOT.

Ультрамарафон начался 5 июля. Его хотели отменить из-за плохих погодных условий, но потом решили дать старт. 6 июля в ходе массового забега по горам в Кировске погибли двое участников.

Сообщается, что погибшими стали москвич Евгений М. и Ирина Г. из Санкт-Петербурга.

О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Позже Чибис сообщил, что спасательная операция в Хибинах завершена, всем, кто находился на маршруте трейла, была оказана необходимая помощь.

Ранее бодибилдерша из России погибла в Таиланде.