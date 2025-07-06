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Десять лет заключения грозит организаторам трейла «Хибины», в ходе которого погибли два человека

Организаторам трейла «Хибины» грозит до десяти лет лишения свободы
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Кадр из видео/Telegram-канал «Подъем»

Организаторам трейла «Хибины», в ходе которого погибли два человека, грозит до десяти лет лишения свободы по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», передает Telegram-канал SHOT.

Ультрамарафон начался 5 июля. Его хотели отменить из-за плохих погодных условий, но потом решили дать старт. 6 июля в ходе массового забега по горам в Кировске погибли двое участников.

Сообщается, что погибшими стали москвич Евгений М. и Ирина Г. из Санкт-Петербурга.

О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Позже Чибис сообщил, что спасательная операция в Хибинах завершена, всем, кто находился на маршруте трейла, была оказана необходимая помощь.

Ранее бодибилдерша из России погибла в Таиланде.

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