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Футболист «Спартака» получил травму глаза в матче с «Крыльями Советов»

Футболист Литвинов повредил глаз в столкновении с Бабичем в игре «Спартака»
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Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов получил травму в товарищеском матче с самарскими «Крыльями Советов», столкнувшись с одноклубником Срджаном Бабичем.

На 52-й минуте футболисты столкнулись, и удар пришелся Литвинову в область лица, из-за чего у него образовался серьезный отек вокруг глаза. Тренерский штаб принял решение заменить игрока, на поле вместо него вышел Егор Гузиев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:2. «Крылья Советов» по ходу встречи повели — 2:0, первый гол стал автоголом Наиля Умярова на 62-й минуте. Через 11 минут отличился Вадим Раков. «Спартак» забил два мяча за две минуты: отличились Игорь Дмитриев и Ливай Гарсия.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы. Самарский клуб оказался на десятой строчке, набрав 31 балл.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве 19 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Крылья Советов» в тот же день сыграют на выезде с тольяттинским «Акроном». Матч стартует в 15:30 мск.

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