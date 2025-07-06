Экс-игрок ЦСКА дебютирует за «Спартак»

Форвард Заболотный дебютирует за «Спартак» в матче с «Крыльями Советов»

Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный дебютирует за красно-белых в товарищеском матче с самарскими «Крыльями Советов».

Форвард попал в стартовый состав на поединок, который состоится 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Полностью состав «Спартака» на игру выглядит так: Максименко, Бабич, Литвинов, Рябчук, Хлусевич, Умяров, Мартинс, Барко, Мангаш, Солари, Заболотный.

«Спартак» объявил о подписании Заболотного на правах свободного агента 1 июля.

Заболотный перебрался в «Химки» летом 2024 года из московского ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей. Он покинул подмосковный клуб вместе со всеми футболистами после того, как «Химки» прекратили свое существование.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве 19 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее легенда ЦСКА раскритиковал трансфер Заболотного в «Спартак».