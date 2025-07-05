На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Победитель чемпионата КХЛ определился с главным тренером

«Локомотив» объявил о назначении Хартли на пост главного тренера
true
true
true
close
Global Look Press

Канадский специалист Боб Хартли стал новым главным тренером ярославского «Локомотива». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В дополнительных представлениях этот специалист не нуждается. Боб Хартли, без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде. Рады приветствовать тренера в Ярославле и желаем достичь вместе с «Локомотивом» больших успехов!» — говорится в заявлении.

Последним местом работы 64-летнего Хартли был омский Авангард, который он возглавлял с 2018 по 2022 год. В 2021 году под его руководством клуб выиграл Кубок Гагарина. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) от тренировал «Атланту», «Калгари» и «Колорадо», выиграв с последними Кубок Стэнли-2001.

11 июня «Локомотив» объявил, что 52-летний Игорь Никитин расторг контракт по собственной инициативе.

21 мая ярославский клуб стал победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25. В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии состоялся на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

Ранее Никитин установил редкое достижение.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами