Победитель чемпионата КХЛ определился с главным тренером

Канадский специалист Боб Хартли стал новым главным тренером ярославского «Локомотива». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В дополнительных представлениях этот специалист не нуждается. Боб Хартли, без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде. Рады приветствовать тренера в Ярославле и желаем достичь вместе с «Локомотивом» больших успехов!» — говорится в заявлении.

Последним местом работы 64-летнего Хартли был омский Авангард, который он возглавлял с 2018 по 2022 год. В 2021 году под его руководством клуб выиграл Кубок Гагарина. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) от тренировал «Атланту», «Калгари» и «Колорадо», выиграв с последними Кубок Стэнли-2001.

11 июня «Локомотив» объявил, что 52-летний Игорь Никитин расторг контракт по собственной инициативе.

21 мая ярославский клуб стал победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25. В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии состоялся на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

Ранее Никитин установил редкое достижение.