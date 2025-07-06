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Проведение прощального матча «Химок» назвали бессмысленным

Экс-игрок Логашов: сложно болеть за «Химки», даже если ты очень преданный
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ФК «Химки»

Бывший футболист подмосковных «Химок» Арсений Логашов назвал бессмысленным возможное проведение прощального матча команды. В комментарии порталу Legalbet он подчеркнул, что у красно-черных было мало болельщиков, которым было сложно поддерживать команду.

«А какой смысл в прощальном матче «Химок»? Там что, много болельщиков? 500 человек. Мне кажется, не стоит ради них устраивать такой матч. У этого клуба нет стабильной фан-базы, потому что сами «Химки» нестабильные. То есть финансирование, то его нет, то клуб берут, то бросают. Неприятная ситуация. Сложно болеть за «Химки», даже если ты очень преданный. Возможно, все к лучшему», — сказал Логашов.

Он также добавил, что ему было бы интересно сыграть в матче с участием легенд «Химок» — хоть сама формулировка и кажется ему странной. Также он рассказал, кого считает настоящими героями подмосковного клуба.

Весело бы было поучаствовать в матче легенд «Химок». Я бы подумал. Но «легенда «Химок» — звучит не очень. К этому скептически отношусь. Я не говорю, что клуб плохой, не имею ввиду что-то плохое. 

Юран говорил, что Тихонов и Титов — легенды «Химок»? Конечно, Тихонов легенда любой команды, где он играл. Также и Титов. К легендам еще можно отнести Березовского, Блатняка», — заключил Логашов.

Ранее «Химки» исключили из состава РФС.

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