Российский футболист назвал причину, по которой он принял ислам

Российский футболист Даниил Уткин высказался о принятии ислама, заявив, что религия помогла ему прийти в душевное равновесие, передает Спортс».

«Почему пришел к этому — очень личная история. Но религия помогла чуть-чуть прийти в душевное равновесие. Когда делаешь все возможное, но от тебя мало, что зависит, ты не понимаешь, что дальше делать», — сказал Уткин.

Уткин является футболистом «Ростова». Он выступал за грозненский «Ахмат» в сезоне-2024/25. Также он выступал за «Ахмат» в сезоне -2021/22.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Уткин подтвердил смену религии.