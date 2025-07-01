Футболист «Ростова» подтвердил смену религии

Футболист «Ростова» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за калининградскую «Балтику», подтвердил, что принял ислам, передает «Матч ТВ».

«Я действительно принял ислам. Но не в «Ахмате», как про это писали, а еще до этого — в «Ростове». Это связано с моей личной жизнью, поэтому более подробные комментарии я давать не буду», — сказал Уткин.

Уткин выступал за грозненский «Ахмат» в сезоне-2024/25. Также он выступал за «Ахмат» в сезоне -2021/22.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Квинси Промес принял ислам.