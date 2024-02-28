Иностранный футболист ЦСКА оценил правдоподобность стереотипов о России

Бразильский футболист ЦСКА Келлвен в интервью «РБ Спорт» ответил на вопрос об известных стереотипах иностранцев о России.

«Это не соответствует действительности. За три месяца я здесь не увидел ни пьяных, ни медведей. Так что уверенно могу разбить эти мифы», — заявил бразилец.

Келлвен также добавил, что не испытал сложностей с адаптацией в России. «Моей супруге понравился город, окружение, так что мы себя чувствуем здесь абсолютно в своей тарелке», — заявил он.

В текущем сезоне Келлвен сыграл за армейский клуб в 16 матчах во всех турнирах. Он записал на свой счет один забитый мяч и две отданные голевые передачи.

ЦСКА объявил о переходе футболиста 1 сентября 2023 года. Ранее Келлвен выступал за «Атлетико Паранаэнсе». Это единственный клуб в карьере защитника. На его счету более 100 матчей за команду. В 2019 году он помог «Атлетико Паранаэнсе» выиграть чемпионат штата Парана и Кубок Бразилии.

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 28 баллов. От лидера чемпионата — «Краснодара» — подопечные Владимира Федотова отстают на десять очков. В первом туре после возобновления чемпионата армейцы дома сыграют с «Оренбургом».

Ранее «Краснодару» предрекли потерю лидерства в РПЛ.