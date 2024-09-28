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Российский боксер устроил спарринг с настоящим медведем

Российский боксер Махмудов поборолся с медведем

Российский боксер Арсланбек Махмудов выложил в своих соцсетях видеозапись, на которой он борется с настоящим медведем.

«Гуляем мы, значит, по лесу с друзьями, и тут навстречу медведь. В общем, решили выяснить, кто из нас лучше борется», — написал Махмудов.

35-летний Махмудов начал профессиональную карьеру в 2017 года. В своем первом поединке он одолел мексиканца Хайме Барахаса. Поединок продолжался 24 секунд и завершилась техническим нокаутом.

Первое поражение Махмудов потерпел 23 декабря 2023 года от представителя Германии Агита Кабайела. Это был 19 поединок в карьере Махмудова. В том бою решалась судьба титула интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBC).

В последнем бою, который состоялся 25 мая 2024 года, Махмудов одолел серба Мильяна Ровчанина.

Почти все свои поединки Махмудов провел на территории Канады. Также он выступал в США, Саудовской Аравии и Мексике. В 20 боях у него 19 побед и одно поражение. Сейчас Махмудов проживает в Монреале.

Ранее Сауль Альварес защитил свои титулы, выиграв судейским решением.

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